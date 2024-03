Energia: ministro Algeria, con Italia "amicizia e partnership di lunga data"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di una delegazione italiana al settimo summit dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) è “totalmente normale” vista “l’amicizia e la partnership di lunga data” tra Algeria e Italia. Lo ha detto il ministro dell’Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, alla conferenza stampa conclusiva del summit ad Algeri, sottolineando la cooperazione tra i due Paesi nel settore energetico, in particolare nell’industria del gas. “In ogni occasione, l'Italia è con noi. In tutte le fasi e le grandi occasioni in Algeria, l'Italia è con noi. Condividiamo con l'Italia un gasdotto molto imponente", ha detto Arkab, facendo riferimento al gasdotto transcontinentale Enrico Mattei, attraverso il quale sono stati esportati 26,2 miliardi di metri cubi di gas naturale verso l'Italia nel 2023. (segue) (Res)