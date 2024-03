Energia: ministro Algeria, con Italia "amicizia e partnership di lunga data" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministro dell'Energia Arkab ha spiegato che “una delle più importanti aziende presenti in Algeria è la società italiana Eni” che collabora con la società energetica algerina Sonatrach. Per quanto riguarda l'industria dell'idrogeno verde e la sua commercializzazione nei Paesi europei, il ministro ha dichiarato: “La società italiana Snam si occuperà del processo di ingegnerizzazione di ogni progetto di idrogeno". Mediante la condotta “SouthH2 Corridor”, la cui entrata in funzione è prevista per il 2030, Snam intende esportare idrogeno verde dall'Africa settentrionale alla Germania. Nello specifico, l'infrastruttura collegherà Algeria e Tunisia alla Baviera, attraverso l'Italia e l'Austria. (segue) (Res)