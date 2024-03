Business news: accordo Kazakhstan-Giappone per la ripresa dei voli diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan e Giappone hanno raggiunto un accordo per la ripresa dei collegamenti aerei tra i due Paesi. Lo rende noto la Commissione kazakha per l’aviazione civile, la cui presidente Saltanat Tompiyeva ha incontrato il 28 febbraio l’ambasciatore giapponese ad Astana, Jun Yamada. Secondo Tompiyeva, le linee aeree kazakhe lanceranno voli diretti tra i due Paesi nella prima metà del 2025. Yamada, da parte sua, ha espresso la disponibilità di Tokyo a fornire tutta l’assistenza necessaria. La ripresa dei collegamenti aerei è ritenuta dalle due parti cruciale per espandere la cooperazione economica e culturale. (Res)