Sicurezza: Meloni su cortei, sinistra usa autorevolezza di Mattarella per fare campagna elettorale

- Il presidente della Repubblica è una figura di garanzia, e “non si può utilizzare la sua autorevolezza per tentare di fare campagna elettorale: bisogna dire la verità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Toronto. “Chi è serio sa benissimo che ho fatto una riforma che volutamente non tocca i poteri del capo dello Stato, che è una istituzione unificante: si sta cercando di mettere in piedi uno scontro con il Quirinale perché la sinistra non sa come spiegare che non vuole che i cittadini scelgano da chi farsi rappresentare”, ha detto. (Was)