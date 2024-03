Milano: corteo pro Palestina, dure critiche a Roberto Cenati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminato in piazza Duca d’Aosta il corteo pro Palestina cominciato questo pomeriggio da piazza San Babila a Milano. Oltre un migliaio i manifestanti che hanno sfilato sotto la pioggia, tra cori, bandiere e cartelloni, per le vie della città oggi, sabato 2 marzo, accompagnato dallo slogan “Libertà per Anan Ayeesh”. Dure le critiche dal corteo nei confronti di Roberto Cenati, che ha annunciato le dimissioni dalla presidenza di Anpi Milano, perché in disaccordo sul termine “genocidio” per Gaza. (segue) (Rem)