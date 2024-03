Milano: corteo pro Palestina, dure critiche a Roberto Cenati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle dimissioni di Cenati, il presidente della Comunità Palestinese, Khader Tamimi, ha ricordato che il presidente della sezione Anpi di Milano “ha sempre preso delle posizioni che ho criticato in precedenza anche pubblicamente. Non è assolutamente logica una posizione così, soprattutto per un’associazione come l’Anpi, che ha lottato per la libertà”. Prendere "certe posizioni" come ha fatto Cenati "ha creato fastidio non solo a me, ma anche ad altri soci dell’Anpi, tanto che alcuni sono venuti da noi a chiedere scusa. Cenati si è trovato in una posizione negativa e si è ritirato. Spero per l’Anpi recuperi quello che ha perso in questi anni per colpa di qualcuno al di sopra”. “Spero che possiamo continuare a collaborare con l’Anpi. Provo stima e rispetto verso tutti coloro con cui abbiamo lavorato insieme” ha osservato Tamimi. Passando invece al discorso su Anan Ayeesh, Tamimi ha sottolineato che “speriamo che l’Italia non accetti questa richiesta. Perché se l’Italia obbedisce a Israele, diventa una minaccia per i nostri figli che si trovano qui e che potrebbero tornare in Palestina, con il rischio di essere arrestati o con la richiesta da Israele di altre estradizioni”. (segue) (Rem)