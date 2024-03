Milano: corteo pro Palestina, dure critiche a Roberto Cenati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Posizione ferma anche quella di Laila, esponente dell’associazione Giovani Palestinesi, nei confronti della scelta delle dimissioni di Roberto Cenati. “Non è una novità per noi la presa di posizione di Cenati nei confronti dei diritti del popolo palestinese non solo a desistere ma anche a resistere”. Cenati “anche negli anni scorsi ha avuto delle posizioni pro Israele, senza se e senza ma” ha ribadito. La notizia delle sue dimissioni, come Associazione dei Giovani Palestinesi, “ha provocato per noi una reazione quasi di sgomento. Non ci aspettavamo le sue dimissioni. Ma è un indicatore di quello che stiamo vivendo in questo momento. Israele è indifendibile, ha compromesso la libertà internazionale a livello mondiale”. Inoltre, Laila ha ricordato che si avvicina il 25 aprile, “una giornata importantissima per tutte le persone che si dichiarano antifasciste e hanno combattuto per la libertà di questo Paese”. Il 25 aprile “non so come l’Anpi possa portare in piazza i simboli dell’antifascismo, quando da quattro mesi ha sostenuto il progetto d’Israele di genocidio del popolo palestinese. Ci aspettiamo che il nuovo segretario di Anpi per Milano sia una persona che abbia in mente quali sono i valori antifascisti che hanno anche costruito questo Paese”. Il 9 marzo “come comitato per la liberazione di Anan, stiamo organizzando delle mobilitazioni che avranno luogo a Milano e diverse altre città. La richiesta di estradizione in Israele è senza fondamenta. Se questo dovesse accadere, sarebbe un precedente molto pericoloso per tutte le persone palestinesi che vivono in Italia” ha concluso la rappresentante dell’associazione Giovani Palestinesi. (Rem)