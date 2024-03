Energia: Forum Paesi esportatori gas firma memorandum intesa con Afrec ed Eria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) organizzato in Algeria, sono stati firmati due protocolli d’intesa: il primo con la Commissione africana per l’energia (Afrec) e il secondo con l’Istituto di ricerca economica per l’Asean e l’Asia orientale (Eria). Secondo quanto si legge in un comunicato stampa del Gecf, i protocolli siglati ad Algeri comporteranno la condivisione di competenze, lo svolgimento di ricerche congiunte e l'organizzazione di workshop nel settore energetico, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e i progressi tecnologici in Africa e nell'Asia orientale e sudorientale. (segue) (Res)