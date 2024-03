Energia: Forum Paesi esportatori gas firma memorandum intesa con Afrec ed Eria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l’intesa con l’Afrec “rappresenta un passo significativo verso la riduzione della povertà energetica e il miglioramento della sicurezza energetica in Africa, in linea con gli obiettivi comuni di promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile e inclusivo”. Sulla base di questo, il Gecf e l’Afrec “si impegnano a lavorare a stretto contatto per realizzare le attività delineate e condividere esperienze e buone pratiche nel settore energetico”, con una collaborazione che comprenderà “attività congiunte di analisi del mercato energetico, dati e informazioni, avanzamento tecnologico e strategie per la decarbonizzazione”. (segue) (Res)