Canada: protesta anti-Trudeau a Toronto durante il bilaterale con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone si sono radunate fuori dal Fairmont Royal York di Toronto, mentre è in corso il bilaterale tra il primo ministro canadese, Justin Trudeau, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per protestare contro le politiche del governo di Ottawa sul piano interno e relativamente agli aiuti all’Ucraina. I manifestanti si sono allineati sul marciapiede dall’altro lato della strada, protestando contro il governo canadese avvalendosi di alcuni megafoni e mostrando diversi cartelli, in cui chiedono il “carcere” per la ministra delle Finanze, Chrysta Freeland, e la messa in stato di accusa di Trudeau per “alto tradimento”. Su altri striscioni si legge che “la libertà è fondamentale”, e che “Trudeau e il Forum economico mondiale devono togliersi di mezzo”, insieme a bandiere del Canada in cui il colore rosso è stato sostituito con il nero. (segue) (Was)