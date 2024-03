Canada: protesta anti-Trudeau a Toronto durante il bilaterale con Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei manifestanti, un giornalista freelance di nome Donald Francis Smith, ha affermato ad “Agenzia Nova” che Trudeau ha “messo il Paese in ginocchio: abbiamo un tasso di criminalità senza precedenti, un debito pubblico maggiore del Pil e una epidemia di narcotici e senzatetto”. L’uomo ha anche contestato gli aiuti inviati dal Canada all’Ucraina, affermando che “continuiamo a mandare soldi all’estero, nove miliardi di dollari, quando qui siamo pieni di problemi e le persone dormono per strada: le strutture per l’accoglienza dei senzatetto sono piene, anche a causa del crescente numero di rifugiati in arrivo nel Paese”. (Was)