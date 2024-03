Iraq-Iran: presidenti Rashid e Raisi a colloquio ad Algeri, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Jamal Rashid, ha avuto un colloquio con l’omologo dell’Iran, Ebrahim Raisi, con cui si è confrontato sulle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali. Lo riporta l'agenzia di stampa irachena “Ina”, spiegando che l’incontro è avvenuto a margine del settimo vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) che si è tenuto oggi in Algeria. Durante il colloquio, Rashid ha evidenziato “l’importanza di ampliare gli orizzonti della cooperazione in modo da servire gli interessi comuni e soddisfare le aspirazioni dei due popoli vicini”. Da parte sua, Raisi ha elogiato il “ruolo chiave” di Baghdad “nell’avvicinare i punti di vista tra i Paesi della regione” e ha confermato l’aspirazione di Teheran di “sviluppare la cooperazione congiunta per la stabilità e pace regionale”. I due presidenti hanno inoltre discusso l’importanza del vertice del Gecf per il raggiungimento di un equilibrio tra la sicurezza energetica e la riduzione delle emissioni e dell’inquinamento, a sostegno dell’ambiente. (Irb)