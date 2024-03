Roma: raduno non autorizzato per il video del rapper, fermati una 40ina di giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una quarantina di persone, due auto e più di dieci motorini per girare un video musicale ma senza nessuna autorizzazione. È accaduto nel pomeriggio intorno alle 15 a Tor Carbone a Roma e a richiamare la folla in strada, è stato un rapper del territorio tramite i social network. La polizia, intercettato il messaggio sul web, ha subito predisposto un servizio ed è intervenuta in via dell'Accademia Peloritana e all'esito dei controlli sono state identificate 36 persone e sono stati controllati 11 motorini e due auto. Sul posto anche i vigili urbani e la stradale, sono state contestate violazioni al codice della strada. (Rer)