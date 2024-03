Italia-Canada: Meloni-Trudeau, lavorare insieme per rafforzare la resilienza dei nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Italia e Canada possono lavorare insieme per rafforzare la resilienza dei Paesi alla luce delle principali sfide globali. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine del bilaterale odierno a Toronto tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Abbiamo ribadito la profonda amicizia e i valori condivisi tra i nostri Paesi e discusso gli interessi che abbiamo in comune, inclusa la necessità di garantire una prosperità sostenibile ai nostri cittadini, in uno scenario competitivo molto complesso”, si legge nel comunicato. (Was)