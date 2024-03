Anp-Turchia: ministro Esteri Al Maliki, prossima settimana presidente Abbas in visita ad Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Erdogan aveva osservato nel discorso di apertura del Forum sulla diplomazia di Antalya che ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza - dove Israele ha avviato le operazioni militari a seguito dell’attacco subito per mano del movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre 2023 - è un “tentativo di genocidio”. “Come risultato degli attacchi deliberati israeliani contro gli insediamenti civili, finora sono stati uccisi 30 mila abitanti di Gaza, per lo più bambini e donne. Inoltre, più di 70 mila palestinesi sono rimasti feriti e circa 2 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case”, ha sottolineato il capo dello Stato turco, ricordando poi gli sforzi compiuti da Ankara per la popolazione di Gaza, “con 37 mila tonnellate di aiuti umanitari inviati nella regione, con i contatti diplomatici tenuti su scala globale e con l’accoglienza di oltre 900 pazienti palestinesi”. Secondo Erdogan, “la nascita di uno Stato palestinese indipendente, sovrano e geograficamente integrato, basato sui confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale, è un dovere”. (Tua)