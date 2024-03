Italia-Canada: Meloni e Trudeau annunciano piano per rafforzare la cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato insieme al primo ministro canadese, Justin Trudeau, un piano per il rafforzamento della cooperazione bilaterale. In una dichiarazione congiunta diffusa al termine dell’incontro da poco concluso a Toronto, i due leader hanno affermato che il piano “fissa una serie di obiettivi ambiziosi per collaborare in una serie di settori prioritari nei prossimi 3-5 anni: dalla sicurezza energetica alla sostenibilità, fino ad arrivare al cambiamento climatico, alla biodiversità, alle migrazioni e all’intelligenza artificiale”. Il piano, prosegue la nota, pone le basi per “una partnership rinnovata e rafforzata, che contribuirà alla prosperità di entrambi i Paesi”. (Was)