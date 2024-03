Italia-Canada: Meloni-Trudeau, lavoreremo insieme su Ucraina, Gaza e Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Italia e Canada, alleati nella Nato, nel G7, nel G20 e nelle Nazioni Unite, lavoreranno insieme per affrontare le sfide globali nel campo della sicurezza e in ambito economico e politico. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine dell’incontro odierno a Toronto tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Queste sfide includono l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, il conflitto nella Striscia di Gaza, le crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso e la situazione nella regione indopacifica”, si legge nel comunicato. (Was)