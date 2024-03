Business news: Kazakhstan, Banca mondiale approva finanziamento da 92,4 milioni di dollari per la transizione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale ha approvato un finanziamento da 92,4 milioni di dollari a favore del progetto Accelerazione digitale del Kazakhstan per un’economia inclusiva (Dare). Lo riferisce il portale “Astana Times”. L’iniziativa mira a garantire l’accesso ai servizi internet a banda larga di alta qualità nelle regioni meno servite del Paese centrasiatico, a beneficio di oltre un milione di persone nelle aree rurali. Il progetto Dare fa parte del Piano di sviluppo nazionale 2025 e del Programma di Stato per un Kazakhstan digitale, documenti che danno priorità all’innovazione e alla transizione digitale come elementi cruciali per la strategia di crescita a lungo termine del Paese. “Questo progetto testimonia il nostro impegno ad assicurare che ogni cittadino del Kazakhstan possa partecipare all’economia digitale globale. Così facendo gettiamo le basi per l’innovazione, l’istruzione e la crescita economica”, ha commentato il direttore della Banca mondiale per il Paese, Andrei Mikhnev. (Res)