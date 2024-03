Business news: e-commerce, cinese Daraz annuncia licenziamenti a tappeto per difficili condizioni di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daraz Group, piattaforma di e-commerce di proprietà del colosso cinese Alibaba, ha annunciato una tornata di licenziamenti che punta a creare una struttura aziendale "più snella e agile". Lo riporta il sito di notizie "Channel News Asia" citando una nota inviata al personale dall'amministratore delegato ad interim di Daraz, James Dong. "Con riluttanza, diremo addio a molti stimati membri della famiglia Daraz", recita la nota, in cui non viene riportato il numero o la percentuale dei dipendenti che saranno colpiti dalla misura. L'anno scorso Daraz dava lavoro a tremila dipendenti, prima di ridurre la forza lavoro dell'undici per cento a causa delle difficili condizioni di mercato, dell'invasione russa dell'Ucraina, delle interruzioni nella catena di fornitura, dell'impennata dell'inflazione e della riduzione dei sussidi governativi, tra le altre cose. (Cip)