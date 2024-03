Africa: Meloni-Trudeau, Canada sostiene gli obiettivi del Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità canadesi guardano favorevolmente alla priorità che la presidenza di turno italiana del G7 ha dato al continente africano, e gli obiettivi fissati all’interno del Piano Mattei del governo di Giorgia Meloni. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine dell’incontro odierno a Toronto tra la presidente del Consiglio e il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Italia e Canada lavoreranno insieme per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle Nazioni Unite: siamo impegnati a sostenere la crescita e lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo in collaborazione con i nostri partner africani”, si legge nel comunicato. (Was)