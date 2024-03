Viterbo: incidente aereo, due morti a Vejano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto oggi pomeriggio alle 16 circa a Vejano, in provincia di Viterbo. Si tratta di un ultraleggero decollato da Fiano Romano. A bordo del velivolo c'erano due persone entrambe morte nello schianto. Uno dei due corpi è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco di Viterbo. Si tratta di un 72enne e un 59enne di cui uno romano. La zona dello schianto è impervia e i primi soccorritori l'hanno raggiunta in elicottero. (Rer)