Ucraina: Lavrov, se occidente confischerà asset russi congelati risponderemo di conseguenza

- Nel caso in cui i Paesi occidentali “dovessero confiscare gli asset russi congelati, la Russia risponderà allo stesso modo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un briefing con la stampa da Antalya, in Turchia. "Risponderemo sicuramente. Abbiamo anche la possibilità di non restituire gli asset che i Paesi occidentali hanno in Russia e che sono stati congelati in risposta al sequestro delle riserve statali russe. Non c'è dubbio che agiremo di conseguenza", ha detto Lavrov. (Rum)