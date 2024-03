Ue: Serracchiani (Pd), Schmit unica alternativa a destra aggressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Con Schmit candidato presidente della Commissione Ue oggi la sinistra riformista europea scolpisce i punti fermi di un programma di governo chiaro e coerente, come quello elaborato da David Sassoli e per cui sta ancora lavorando Paolo Gentiloni", così la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, commenta l'elezione all'unanimità di Nicolas Schmit come nuovo candidato dei socialisti alla presidenza della Commissione Ue. "Le proposte per le politiche sociali e ambientali, per i diritti e la politica estera europea, per il superamento del voto all'unanimità e per il rafforzamento del Parlamento europeo disegnano il profilo di un unico partito europeo, che in Italia si chiama Pd. Siamo l'unica alternativa agli estremisti di una destra nazionalista, cattiva coi più deboli e benevola con chi aggredisce popoli e individui", conclude. (Rin)