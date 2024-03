Roma: a Casal Bertone manifesti Casapound contro Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifesti con la scritta "Benvenuto Bello Figo, anche noi non paghiamo affitto" e che riportano il logo del Partito democratico sono stati apposti da Casapound sulle mura nel quartiere di Casal Bertone a Roma dove stasera si terrà il concerto del rapper noto per il brano "Non pago affitto". I militanti di estrema destra spiegano in una nota che la contestazione nasce a seguito delle reiterate richieste del Partito democratico di sgomberare la sede occupata da Casapound all'Esquilino: "Numerose sedi del partito a Roma risultano morose da decenni. Una situazione vergognosa per un partito che rivendica la legalità a fasi alterne - si legge nella nota -. Utilizzano locali pubblici senza alcun titolo e senza alcun fine sociale ma per farne sedi di partito e poi sono sempre in prima linea quando c’è da invocare lo sgombero di Casapound, restando chiaramente in silenzio o ritrovandosi complici quando si tratta di centri sociali". (Rer)