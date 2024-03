Rieti: Di Palma (Enac), bene assegnazione Campionati volo a vela 2027 a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, tra i sostenitori della candidatura di Rieti, esprime soddisfazione e si congratula con l'Aereo Club di Rieti per l'assegnazione dei Campionati di volo a vela 2027. "Garantisco che Enac supporterà concretamente lo svolgimento dei mondiali di volo a vela insieme agli altri referenti governativi ed istituzionali che hanno sostenuto l'iniziativa, mettendo a disposizione le risorse professionali ed economiche necessarie per ospitare, con qualità ed eccellenza, i Campionati del 2027, provvedendo a riqualificare lo scalo Ciuffelli che già annovera nel suo palmares lo svolgimento di altrettante importanti manifestazioni internazionali", ha detto. (Com)