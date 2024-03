Italia-Canada: iniziato il bilaterale Meloni-Trudeau, la premier riparte in serata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato da pochi minuti il colloquio bilaterale a Toronto tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau. La premier italiana, arrivata ieri sera dopo una tappa a Washington per incontrare il presidente Usa, Joe Biden, alla Casa Bianca, parteciperà poi ad un incontro allargato alle rispettive delegazioni e poi ad un pranzo di lavoro, sempre all’hotel Fairmont Royal York di Toronto. La premier, al termine di un punto stampa previsto dopo il pranzo di lavoro, visiterà poi la Art Gallery of Ontario, per vedere la Galleria Italia del museo e la mostra “The Idea of North”. Al museo, alle ore 19 locali (l’una di notte di domenica 3 marzo in Italia) è anche in programma un ricevimento con i due leader, al quale parteciperanno anche i rappresentanti della comunità italiana. La partenza per Roma è prevista nella serata di oggi. (Was)