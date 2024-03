Medio Oriente: Orlando (Pd), in missione a valico Rafah, riconoscere Stato Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finisce il congresso del Pse che ha indicato Nicolas Schmit come candidato alla guida della Commissione europea e questa notte partiremo per l'Egitto. Poi dall'Egitto andremo a Rafah, all'ingresso della Striscia di Gaza, con altri colleghi parlamentari del Pd, di Sinistra italiana e del Movimento cinque stelle. Si tratta di una missione che serve a dare un segnale chiaro e forte: basta con il massacro a Gaza, stop all'aggressione del popolo palestinese". Lo afferma il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando in un video pubblicato sui social. "Abbiamo sempre condannato gli atti criminali di Hamas - aggiunge l'ex ministro - ma questo non può giustificare una rappresaglia su tutto il popolo palestinese. È necessario che la comunità internazionale si muova, è necessario che le opinioni pubbliche europee si muovano, che l'Unione Europea si muova, è necessario lavorare per un riconoscimento dello Stato palestinese. Quello che possiamo fare noi direttamente - conclude Orlando - è portare questo messaggio e dare un segnale politico che vada in questa direzione". (Rin)