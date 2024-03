Pse: Boldrini (Pd), ultradestre battibili, Joanna Scheuring-Wielgus ne è esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ho conosciuto Joanna Scheuring-Wielgus nel 2021 quando andai in Polonia all'indomani della sentenza sull'aborto del Tribunale costituzionale che non consentiva l'interruzione di gravidanza neanche in caso di gravi malformazioni del feto. E, in quell'occasione, visitai una delle terrificanti 'Lgbt free zones', aree di discriminazioni e odio", dichiara Laura Boldrini deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Joanna era un'agguerritissima deputata dell'opposizione in una Polonia in mano al Pis, alla destra peggiore e più oscurantista. È stata una gioia incontrarla al congresso del Pse che si è tenuto a Roma: oggi Joanna è viceministra del nuovo governo guidato da Tusk. Ed è il segno inequivocabile della svolta radicale che sta vivendo la Polonia. Le ultradestre - aggiunge Boldrini - si possono battere in Polonia, in Spagna e anche in Italia e in tutta Europa. Questo è lo spirito con cui, oggi, la famiglia socialista europea si è riunita a Roma. Un'Europa sociale, democratica, sostenibile, che punti alla crescita e non all'austerity, che lavori per la pace, per la parità di genere, contro le discriminazioni e il lavoro povero, è possibile e parte da qui".