Sanità: Tripodi (FI) su Ares Lazio, per 133 lavoratori privati a rischio al vaglio intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio l'internalizzazione delle postazioni Ares 118 prevede 700 nuove assunzioni per il 2024. Ma il futuro di 133 lavoratori impiegati nelle società private, che gestiscono il servizio attualmente, potrebbe essere incerto. In una nota il presidente della commissione Lavoro della Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi di Forza Italia spiega: "La Regione Lazio, in occasione dell'audizione con le parti sociali si è impegnata a garantire tutti i posti di lavoro tanto che nei giorni successivi all'incontro mi sono adoperato per capire se per garantire i 133 lavoratori a rischio sia possibile un intervento di Laziocrea, infatti, l'azienda partecipata della Regione, tra le varie missioni ha quella di assicurare l'erogazione di servizi essenziali, dall'emergenza sanitaria alla protezione civile. I sindacati nel corso dell'incontro hanno chiesto un meccanismo che permetta di assorbire i 133 lavoratori impiegati nelle società private. Il problema riguarda soprattutto gli autisti e i barellieri, per i primi sarà bandito un concorso, ma il contratto prevede un'esperienza lavorativa di 5 anni per l'assunzione nel pubblico, requisito che molti dei lavoratori non hanno". (segue) (Com)