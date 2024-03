India: aggredita coppia di spagnoli motociclisti, lei stuprata da sette persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia indiana ha arrestato tre ragazzi per lo stupro di gruppo di una turista spagnola che stava effettuando un tour dell’India in moto insieme al marito. La violenza, riferisce “The Hindu”, avrebbe coinvolto sette persone ed è avvenuta venerdì notte a Kurumahat, località situata a circa 300 chilometri dalla città di Ranchi, capitale dello Stato federato di Jharkhand. La coppia aveva piantato una tenda in un’area deserta ma vicino ad una stazione di polizia, e si stava riposando prima di riprendere il viaggio verso il Nepal. Secondo una fonte della polizia, sette persone che passavano nella zona avrebbero aggredito la coppia e violentato la donna, come rivelato poi dagli esami effettuati in ospedale quando i due sono stati soccorsi dagli agenti. Il sovrintendente della polizia di Dumka, Pitambar Singh Kherwar, ha detto ai media che sulla base delle informazioni fornite dalla coppia spagnola sono stati fermati ed identificati tre giovani, coinvolti nello stupro e che hanno fornito i nomi degli altri. La polizia sta cercando i responsabili, che hanno anche rubato alle vittime 10 mila rupie, corrispondenti a circa 110 euro.(Inn)