Ucraina: Pizzarotti (+Eu), Meloni non freni su confisca 300 miliardi di oligarchi russi

- "Meloni non freni sulla confisca dei 300 miliardi degli oligarchi russi, sostegno all'Ucraina non solo a parole. Dico a Giorgia Meloni e a tutto il governo: serve un segno tangibile di unità e di severità contro il regime russo di Vladimir Putin. Serve adoperarsi in tutte le sedi europee e internazionali per la confisca dei circa 300 miliardi di dollari della Banca centrale russa detenuti in Europa e negli Stati Uniti", scrive su X il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti. "A gennaio la Camera ha approvato una risoluzione promossa da +Europa che auspicava azioni concrete, ma finora nulla si è mosso. Anzi,il governo italiano è al momento considerato uno dei più restii a una misura del genere. Oggi, però, non si può anteporre la preoccupazione per le possibili ritorsioni sulle aziende italiane ad un'iniziativa che potrebbe radicalmente cambiare le sorti della guerra in Ucraina a favore di Kiev e sferrare un colpo decisivo a Putin e alla sua dittatura. Anche durante l'incontro con Biden si è parlato di coordinarsi per la confisca di questi beni e la presidente Meloni non può più far finta di niente. Serve coraggio- conclude Pizzarotti -, non facciamoci intimorire dalle minacce del Cremlino di 'gravi conseguenze' e andiamo avanti, perché dalla resistenza dell'Ucraina passa il futuro geopolitico dell'Europa e del mondo". (Rin)