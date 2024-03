Regionali: Renzi su terzo mandato, avversario di Bonaccini è Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Mi pare di capire che Bonaccini vorrebbe ricandidarsi per un terzo mandato ma la Schlein non voglia: il vero avversario di Stefano Bonaccini per fare il terzo mandato, visto che ha fatto molto bene il presidente di Regione, si chiama Elly. Che si mettano d’accordo fra di loro". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, rispondendo alle domande della stampa a margine della presentazione del suo libro "Palla al Centro" a Sassuolo. (Rin)