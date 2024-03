Giustizia: Anm, obiettivi ddl Nordio non potenziano qualità ed efficienza servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il disegno di legge n. 808 di iniziativa governativa e assegnato in sede referente alla commissione Giustizia, fra le altre cose: abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite; reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettata; in materia di misure cautelari, prevede l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introduce la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari. Gli obiettivi della riforma non sembrano utili al fine di potenziare la qualità e l'efficienza del servizio giustizia". Lo si legge nel documento approvato a maggioranza dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm). "Che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio eviti la paralisi dell'attività amministrativa è una mistificazione della realtà essendo attualmente strettamente ancorata, la condotta criminosa, a violazioni di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge - sottolinea l'Anm -. L'unico effetto prevedibile, dunque, sarà quello di garantire l'impunità a quei pubblici ufficiali che commettano specifiche puntuali e sistematiche violazioni di legge in tutti i casi di di collusioni, interessi privati del pubblico amministratore, violazione del principio del conflitto di interessi nei quali un passaggio di denaro difetti o non sia dimostrabile. Quanto alla disciplina delle intercettazioni, imporre alla pubblica accusa di 'omissare' tutti i nominativi di terzi estranei al procedimento comporterà un aggravio di tempo e di carico, atteso che frequentissimi sono i riferimenti a terzi estranei ove si pensi ad esempio ai processi per associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti".