Giustizia: Anm, obiettivi ddl Nordio non potenziano qualità ed efficienza servizio (2)

- "Relativamente alla introduzione di un Giudice per le indagini preliminari collegiale anche per il solo caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, l'obiettivo dichiarato è quello di sottrarre decisioni tanto delicate alle valutazioni di un magistrato singolo - si legge ancora nel documento di Anm -. Fatto sta, però che, attualmente, la garanzia della collegialità nelle valutazioni circa la legittimità ed il merito delle misure cautelari è assicurata dal controllo del Tribunale per il Riesame che, peraltro, interviene in brevissimo tempo dal momento della esecuzione della misura cautelare. Inoltre si ignora che molti tribunali italiani, specie i medio piccoli, vedranno decuplicarsi le cause di incompatibilità con la stortura che i dirigenti degli uffici saranno chiamati a coinvolgere necessariamente magistrati non specializzati. Né tantomeno il problema degli organici può essere risolto declinando la principale garanzia del reclutamento di coloro che esercitino la giurisdizione attraverso un concorso serio, rigoroso e fondato unicamente sulla selezione delle attitudini qualitative dei candidati". In sede di commissione "è stato approvato un emendamento che elimina l'obbligo, in caso di impugnazione di una sentenza, di indicare il domicilio per la notifica dell'atto introduttivo. Così diventano più complicate le notifiche, più incerto l'avvio dei procedimenti. Aumenteranno le lungaggini senza che la soppressione risponda a reali esigenze di garanzie difensive. Si paralizzerà l'azione delle corti d'appello, dove l'azione combinata della 'nuova' disciplina della prescrizione, dell'abrogazione dell'obbligo per l'imputato di indicare, nell'atto di appello, il luogo in cui notificare il decreto di citazione, della fine della fase transitoria della cosiddetta 'improcedibilità' dell'impugnazione, produrrà la perenzione di un numero rilevantissimo di processi", rileva poi l'Anm. Pertanto, nel richiamare "il deliberato del Cdc del 20-21 gennaio 2024 ed il parere della commissione di studio approvato nello scorso luglio", l'Associazione ribadisce "il proprio fermo dissenso su ogni iniziativa di riforma del processo penale che comporti vuoti di tutela in settori nevralgici, come quello della Pubblica Amministrazione, e che cagioni rallentamenti ed aggravi all'efficienza della giurisdizione". (Rin)