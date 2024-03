Gaza: Borrell chiede “indagine internazionale imparziale” su morti durante consegna aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha chiesto una “indagine internazionale imparziale” su quanto avvenuto giovedì scorso nel nord della Striscia di Gaza, nei pressi di Gaza City, dove oltre 100 civili palestinesi sono morti durante la consegna di aiuti umanitari. In una dichiarazione ufficiale, Borrell ha sottolineato che “è responsabilità di Israele rispettare le norme del diritto internazionale e proteggere la distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione civile. Secondo l’Alto rappresentante Ue, “questo grave incidente rivela che le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari contribuiscono a creare scarsità, fame e malattie, ma anche un livello di disperazione che sfocia nella violenza”. “I combattimenti senza sosta e il disprezzo del diritto umanitario internazionale porteranno al caos più completo, rendendo impossibile la distribuzione degli aiuti umanitari”, ha aggiunto Borrell. Intanto il numero dei morti è salito da 112 a 116, secondo quanto ha reso noto il ministero della Sanità palestinese gestito dal movimento islamista Hamas, spiegando che il bilancio è destinato a peggiorare ulteriormente a causa delle decine di feriti in gravi condizioni. Mentre le autorità palestinesi hanno accusato i militari israeliani di stanza nell’area della morte delle oltre 100 persone, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito di aver sparato colpi d’avvertimento per disperdere la folla in un momento di caos durante la consegna degli aiuti umanitari, e che la gran parte delle vittime è stata travolta dai camion. (Res)