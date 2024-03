Francia: ministro Interno chiede rafforzamento misure protezione comunità ebraica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha chiesto ai prefetti del Paese di rafforzare le misure di protezione per la comunità ebraica, in particolare intorno alle scuole e ai luoghi di culto. Secondo quanto riferito in una missiva, consultata dall’emittente “BfmTv” Darmanin avrebbe motivato la richiesta con "l'alto livello di minaccia terroristica che continua a gravare sul Paese” e con le “ tensioni in Medio Oriente che hanno conosciuto un improvviso aumento negli ultimi giorni", si legge nella lettera, inviata ieri. “Vi chiedo per favore di procedere con un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza nei luoghi della comunità ebraica. In particolare per quanto concerne le scuole”, scrive Darmanin. (segue) (Frp)