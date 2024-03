© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre sostenuto che la destra ha preteso una Commissione parlamentare per avere uno strumento di attacco alle opposizioni, una clava politica", afferma in una nota la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera Luana Zanella. "Questo ci ha portato a fare una durissima opposizione durante la discussione della proposta, ora valuteremo con attenzione il da farsi", conclude. (Com)