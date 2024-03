Gaza: Hamas, 11 morti e almeno 50 feriti in attacco aereo israeliano a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone sono state uccise e almeno 50 sono state ferite a causa di un presunto attacco aereo delle forze israeliane che ha colpito tende degli sfollati situate nei pressi dell’ospedale Tas as Sultan nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. È quanto ha riferito il ministero della Sanità di Gaza gestito dal movimento islamista Hamas. Tra le vittime, ci sarebbe il capo dell’unità paramedica dell’ospedale, Abdel Fattah Abu Marhi, mentre tra i feriti vi sono anche bambini. In precedenza, come riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, almeno 17 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani a Deir al Balah e a Jabalia, rispettivamente nel centro e nel nord della Striscia di Gaza. (Res)