Varese: controlli a sette esercizi pubblici, sanzioni per 4500 euro

- Nella serata del primo marzo u.s. la Polizia di Stato della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. di Varese, unitamente all'U.P.G.S.P., alla locale Polizia Scientifica e al personale della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dell'Ispettorato del Lavoro di Varese, ha effettuato controlli mirati a sette esercizi pubblici ubicati sul territorio cittadino, per verificare il rispetto delle vigenti normative e contrastare eventuali irregolarità o attività illecite. A conclusione del servizio il totale delle sanzioni comminate ammonta a 4553 euro. In particolare, durante il servizio coordinato, sono state rilevate nei locali controllati diverse infrazioni amministrative quali mancate esposizione di Scia, assenza di prescrizioni e di certificati di conformità degli impianti. Sono stati inoltre contestati verbali per occupazioni di aree esterne non autorizzate, ampliamento delle aree di somministrazione senza regolare comunicazione e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Inoltre, in due locali, è stata riscontrata la presenza di alcuni lavoratori non in regola.(Com)