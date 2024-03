Giustizia: Costa (Az), da Anm solo "no" ma su fuori ruolo silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è tenuta un'assemblea dell'Anm nella quale l'unica parola pronunciata è stata 'no'. No all'abrogazione dell'abuso d'ufficio, no alla modifica del traffico d'influenze, no alle modifiche in tema di pubblicazione di intercettazioni, no all'interrogatorio prima della misura cautelare, no al concorso straordinario, no ai test", osserva in una nota Enrico Costa, deputato di Azione. "Invitano 'governo e Parlamento ad abbandonare definitivamente qualunque iniziativa legislativa che si risolva nella compressione della indipendenza della Magistratura', ma non hanno il coraggio di esprimersi sulla proliferazione di magistrati fuori ruolo nei ministeri, questo sì che incrina fortemente l'indipendenza della magistratura che si insinua nelle maglie dell'esecutivo", conclude. (Com)