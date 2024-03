Fs: Lega, positiva sperimentazione bodycam capitreno, più sicurezza grazie a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positivo l'avvio della sperimentazione delle bodycam per i capitreno di Trenitalia. Uno strumento innovativo con cui incrementare la sicurezza tanto dei viaggiatori quanto del personale: la videocamera, per quanto sempre accesa, registrerà immagini solo qualora venga attivata dal capotreno in caso, ad esempio, di comportamenti aggressivi o violenti". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. "Un'iniziativa concreta, di buonsenso, fortemente voluta dal ministro Salvini, da sempre al lavoro al fine di garantire sempre maggiore tutela sia a chi utilizza i treni, sia al personale che ne consente il funzionamento", concludono.(Com)