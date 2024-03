Roma: 1.500 in piazza al corteo per la Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scese in piazza, secondo la questura, circa 1.500 persone oggi a Roma per esprimere sostegno alla causa palestinese. Il corteo si è mosso da piazza Vittorio verso piazzale Tiburtino, attraversando via di Principe Eugenio, viale Manzoni e via Giolitti. Slogan e striscioni hanno animato la manifestazione che è partita poco dopo le 15 dall'Esquilino. "Palestina libera", hanno urlato a più riprese i manifestanti durante il corteo. Numerose le bandiere della Palestina sventolate dai dimostranti lungo il percorso insieme a quelle di altre realtà e partiti politici di sinistra. (Rer)