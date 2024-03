G7: Meloni a Trudeau, meglio pochi risultati, ma concreti per cambiare le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 devono “lavorare insieme per ottenere risultati concreti, in modo da cambiare realmente le cose”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale a Toronto con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Abbiamo molto lavoro da fare, sul piano bilaterale e in seno al G7: meglio ottenere pochi risultati, ma concreti, in grado di cambiare le cose”, ha detto. (Was)