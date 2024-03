Agroalimentare: D’Eramo, bene sequestro 33 mila kg patate in Salento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al grande lavoro delle Forze dell’ordine ancora una volta vengono contrastate le frodi nel settore agroalimentare e tutelati i nostri produttori e i consumatori. Un ringraziamento particolare alla Gdf di Gallipoli e agli ispettori dell’Icqrf per l’operazione che ha portato al sequestro di 33 tonnellate di patate provenienti verosimilmente dall’estero e che venivano poi immerse in vasconi contenenti terra rossa locale per essere poi rivendute come prodotte in Salento, anche sfruttando l'utilizzo di un packaging ingannevole". Lo afferma in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo. "Continuiamo con i fatti a tutelare le filiere del made in Italy e la tracciabilità, che è garanzia di sicurezza alimentare e dell’alta qualità dei nostri prodotti, che ci distingue nel mondo", conclude D’Eramo. (Com)