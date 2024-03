Viterbo: città si candida a Capitale Cultura 2033, sindaca e assessore a Matera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una due giorni a Matera, in Basilicata, per uno scambio di idee e ispirazione per la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033. Ieri e oggi la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, e l'assessore allo sviluppo economico locale e turismo Silvio Franco hanno incontrato il sindaco di Matera Domenico Bennardi, il presidente del Consiglio comunale Francesco Salvatore e il direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Giovanni Padula insieme ai rappresentanti dello staff della stessa Fondazione che ha seguito tutto il progetto, dalla proclamazione fino alla conclusione dell'anno 2019. Lo riferisce una nota del Comune di Viterbo. Un incontro che fa seguito a quello avvenuto lo scorso giovedì a Palazzo dei Priori tra la sindaca Frontini e il presidente del Consiglio del Comune di Matera Salvatore. (segue) (Com)