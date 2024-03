Sud: da ieri attivo Sportello unico digitale Zes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivo da ieri, come previsto, lo Sportello unico digitale per le attività produttive nella Zona economica speciale, denominato Sud Zes: lo strumento che permetterà di garantire il rilancio unitario delle attività produttive della Zona economica speciale per il Mezzogiorno che è stata istituita il primo gennaio 2024. La Zes - informa una nota - comprende circa 2.550 comuni di 8 regioni del Sud d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Lo sportello, istituito presso la Struttura di missione Zes della presidenza del Consiglio dei ministri, è operativo da ieri per tutti i nuovi territori facenti parte della Zes unica e rappresenta l’interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica secondo il procedimento semplificato, rivolto ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d’impresa che siano localizzati nel Mezzogiorno. (segue) (Com)