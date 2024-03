Sud: da ieri attivo Sportello unico digitale Zes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, nel primo giorno di operatività, risultano pervenute allo sportello, tramite il portale strutturazes.gov.it, già 18 domande, di cui una richiesta di autorizzazione unica e 17 nuove comunicazioni preventive, finalizzate a un esame preliminare delle iniziative che l’operatore economico intende presentare, allo scopo di instaurare un punto di contatto con la Struttura di missione Zes. Le 18 domande pervengono dalle seguenti regioni: 1 in Abruzzo, 5 in Campania, 11 in Molise e 1 in Sicilia. Sono oltre 200 le pratiche per il rilascio dell’autorizzazione unica non concluse dagli 8 commissari straordinari, oggi di competenza della Struttura di missione Zes. Proprio al fine di consentire una verifica istruttoria di tali pratiche è stata prevista, nel decreto-legge Pnrr che sarà pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, una breve sospensione dei termini per la conclusione dei relativi procedimenti. (segue) (Com)