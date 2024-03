Energia: Dichiarazione di Algeri incoraggia uso gas naturale e sviluppo tecnologie sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dichiarazione di Algeri firmata oggi dai capi di Stato e di governo del settimo vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) incoraggia l’uso del gas naturale in quanto “fonte energetica abbondante, flessibile e affidabile” e sostiene allo stesso tempo “lo sviluppo di tecnologie più rispettose dell'ambiente”. Secondo gli Stati membri del Gecf, è necessario raggiungere il “pieno controllo” sulle proprie riserve di gas naturale, con una gestione efficace per promuovere uno sviluppo sostenibile, e occorre cooperare per la ricerca, l’innovazione e la condivisione delle conoscenze. La Dichiarazione sottolinea pertanto la necessità di facilitare un “dialogo solido” tra produttori e consumatori, anche al fine di “garantire la stabilità dei prezzi nel mercato”. Inoltre, evidenziando il ruolo cruciale del gas naturale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la sua importanza nella lotta al cambiamento climatico, i Paesi del Gecf condannano le “restrizioni economiche unilaterali e qualsiasi utilizzo del cambiamento climatico per ostacolare gli investimenti”, e respingono “ogni interferenza artificiale nei mercati del gas naturale, tra cui la manipolazione dei prezzi per scopi politici”. (segue) (Res)