Energia: Dichiarazione di Algeri incoraggia uso gas naturale e sviluppo tecnologie sostenibili (2)

- Nella Dichiarazione di Algeri viene poi sottolineato che il gas naturale è utile “per combattere la povertà energetica”, e che in qualità di “risorsa ecologicamente sostenibile” si dovrebbero incoraggiare “normative favorevoli” nell’ambito degli investimenti. A questo riguardo, i Paesi del Gecf esortano a promuoverne l’uso “nei trasporti marittimi e terrestri, con lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per una distribuzione efficiente ed economica a tutti i consumatori”, e a “sostenere i contratti a lungo termine per garantire la stabilità degli investimenti”. Come si legge nella Dichiarazione firmata oggi ad Algeri, l’obiettivo è “promuovere il continuo sviluppo delle competenze e dei meccanismi del Forum attraverso progetti congiunti per rafforzare il suo ruolo come piattaforma per il dialogo e la cooperazione nelle questioni legate al gas naturale”. (Res)