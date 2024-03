Milano: Majorino (PD), Cenati persona seria, spero Anpi ritrovi compattezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace molto, Cenati è una persona molto seria, spero che Anpi ritrovi compattezza molto velocemente". Lo ha detto a margine di un evento a Milano, Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico al Pirellone, in merito alle dimissioni dalla presidenza dell'Anpi Milano di Roberto Cenati, per il suo disaccordo con l'utilizzo da parte dell'associazione della parola "genocidio" in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza. (Rem)